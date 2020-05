“Es la motivación de 2020”

A lo largo de su exitosa carrera musical, Adele recaudó alrededor de 150 millones de libras (cerca de 171 millones de euros), una cantidad que ahora debe repartir con su exmarido, con quien ha decidido mantener en el terreno de lo privado el acuerdo de divorcio. Según ha podido saber el diario The Sun, la solicitud ha sido aprobada por el tribunal de Los Angeles después de no haber llegado a un acuerdo prenupcial antes de su boda, que se celebró en 2017.

