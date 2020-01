“Es la derecha terrateniente, carca”

El líder de UGT ha aclarado que las movilizaciones por la situación del campo que se suceden estos días en España cuentan con un manifiesto de todas las organizaciones convocantes en el que no aparece como reivindicación que no se incremente el SMI.

Así, ha agregado que el campo tiene problemas estructurales “que no se pueden resolver con salarios de miseria” y cree que Fernández Vara tiene que “pensar en otra solución al problema”, pero no sólo él, sino el conjunto de las administraciones públicas en España, empezando por Gobierno y Ministerio de Agricultura.

Además, ha añadido que el SMI a 900 euros se subió el 1 de enero de 2019 y los datos empleo Extremadura no han sido malos en ese ejercicio , salvo en el último trimestre. “Por lo que no parece muy lógico, muy científica la explicación del presidente”, ha aseverado.

