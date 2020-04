“Es increíble que a mí me paguen tanto y tan poco a médicos y a científicos”

El mexicano busca el lado positivo, pues “tengo la suerte de que ahora puedo parar un tiempo y no me preocupa mi estado de vida . Para Sara, para Noah y para mí esta estabilidad nos viene ‘chingonísima”, afirma el azteca.

El coronavirus hizo que la liga norteamericana quedara suspendida, lo que deja sensaciones encontradas en Chicharito: “Extraño el fútbol y entrenar, pero trato de no sentir apego por eso . Lo acepto, aunque me jode a ratos”.

