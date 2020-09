“Es imposible que hubiera un genocidio en la Transición”

“ He venido a defenderme , porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo a defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, ha manifestado a la jueza, según afirman fuentes de su defensa, que subrayan que ha declarado voluntariamente “para hacer frente a las falsedades de la querella argentina”.

You May Also Like