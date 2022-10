“Es imposible que haya un reencuentro”

Ahora, casi tres décadas después, es la propia Ana la que ha desvelado la verdadera razón de la separación de la banda. “ Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo, pero también en la que sufrí mucho . Después de ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando. Y fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido”, ha confesado a Socialité.

You May Also Like