“Es fundamental una tregua política en España y acordar una buena inversión de los fondos de la UE”

En clave geopolítica, tenemos tanto las relaciones políticas y económicas con China y Rusia como la incógnita de las elecciones norteamericanas de noviembre, en el contexto del progresivo debilitamiento de los lazos atlánticos. Y por último, la UE necesita volver a revisar de nuevo el problema de los refugiados, a la luz de los dramáticos acontecimientos del incendio del campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, que ha afectado a 13.000 personas. No es una responsabilidad griega, es una responsabilidad europea, y Moria se ha convertido en el símbolo de un problema no resuelto.

España, que presenta malos números en comparación con la UE tanto en la primera oleada de la pandemia como en la segunda, se juega mucho en las próximas semanas y en los próximos meses. En las próximas semanas, antes del 15 de octubre, debe presentar a Bruselas un plan de reformas e inversiones –además del borrador presupuestario del próximo año—para acceder al dinero del fondo de reconstrucción. Si no se indican objetivos, plazos de aplicación y cálculo de costes, los proyectos no saldrán adelante. Si no hay reformas –o hay contrarreformas—y si esos proyectos se apartan de las prioridades europeas –economía verde, transformación digital, sanidad— España quedará en una mala posición y, lo que es peor, será más difícil o imposible acceder a los fondos de Bruselas.

La UE está aprendiendo varias lecciones, algunas dolorosas y otras positivas. Ha aprendido el coste de no desarrollar alertas comunes tempranas ante amenazas globales, y también el lado amargo de las relaciones insolidarias, como el muro con el que topó Italia cuando pidió, y no consiguió, ayuda de algunos socios de la UE en el comienzo del brote. Ha aprendido que hay que mantener y aumentar las inversiones en ciencia e investigación, y que hay que ayudar a desarrollar sistemas sanitarios de primer orden. Y espero que aprenda el alto coste de la descoordinación en materia de salud y de medidas de control de la pandemia.

