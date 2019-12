¿Es esta la doctrina del Arnulfismo?

Los tiempos han cambiado, pero no necesariamente podemos afirmar que estos sentimientos racistas hayan desaparecido de la clase dominante y de sectores sociales influidos por los medios y los grupos de poder económico y político. Para quienes aseguran que el Partido Panameñista ha cambiado y que ya no se le puede comparar con la ideología arnulfista, en sus estatutos vigentes señala: Artículo 2.- El Partido Panameñista reconoce como fuente de su ideología, las enseñanzas del doctor ARNULFO ARIAS MADRID, quien nació en Penonomé el 15 de agosto de 1901 y murió el 10 de agosto de 1988.

