“Es el reflejo de la falta de eficacia”

En España, el 12% de la población -unos cinco millones de personas- padece migraña, y un 2% lo hace de manera crónica, es decir, que la sufre más de 15 días al mes. Para combatir los síntomas que provoca la migraña, que pueden llegar a ser muy incapacitantes, existen diversos tratamientos, en función da la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Como nos explica, a grandes rasgos, el Dr. Pablo Irimia, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN), “la migraña se aborda con dos tipos de tratamientos. En primer lugar, se utilizan fármacos para combatir el dolor.

Los más utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos, indicados para las crisis de migraña de intensidad leve. En el caso de que las cefaleas sean de gran intensidad se utilizan los denominados triptanes”, que se emplean en el tratamiento del ataque agudo de migraña.





Para los pacientes con crisis más frecuentes, es decir, que sufran episodios de migrañas más de tres días cada mes, el tratamiento recomendado es de tipo preventivo, además de tratar las crisis cuando aparezcan, “consiste en la administración de fármacos de forma continuada y su objetivo es reducir la frecuencia, la intensidad de las crisis y el consumo de analgésicos”, explica.

Tratamientos de eficacia moderada y muchos efectos secundarios

Es precisamente en los tratamientos preventivos en los que la adherencia es muy reducida, según el estudio ‘Persistencia, uso de recursos y costes en pacientes bajo tratamiento preventivo de migraña’ (PERSEC, por sus siglas en inglés), publicado en la revista The Journal of Headache and Pain y liderado por el doctor Irimia.

Tras seguir a casi 8.000 pacientes con migrañas a los que les había prescrito un tratamiento preventivo oral, se observó que solo un 32,4% seguían tomando el tratamiento pasados seis meses, porcentaje que se reducía a un 30,4% después de un año. Se trata de una adherencia muy baja que, sin embargo, no sorprende a los neurólogos, “la falta de adherencia es el reflejo de la falta de eficacia y escasa tolerabilidad de los tratamientos preventivos orales. Algunos pacientes abandonan el tratamiento porque no perciben ningún beneficio del mismo, pero el motivo fundamental del abandono de los fármacos preventivos son los efectos adversos que tienen los fármacos preventivos orales”, afirma Irimia.

El abandono de los tratamientos repercute, además de en su salud, en el gasto sanitario, “en el estudio se observado que los pacientes con menor adherencia al tratamiento requieren más recursos sanitarios porque continúan con crisis muy frecuentes”, explica. Esto, además de una importante merma en su calidad de vida, “produce un aumento de consultas médicas, visitas a urgencias e ingresos hospitalarios relacionados con el mal control de la migraña”. Se calcula que el coste por paciente aumenta en 622 euros al año.

Cómo se puede prevenir esta falta de adherencia

La respuesta, para el Dr. Pablo Irimia, es clara “da la impresión de que los pacientes continúan con el tratamiento cuando perciben que los fármacos son eficaces y no le ocasionan efectos secundarios intolerables. Por este motivo, en los pacientes en los que el tratamiento preventivo no resulta eficaz o es mal tolerado se debería cambiar a otro fármaco más eficaz, mejor tolerado y con esquemas terapéuticos sencillos para que el paciente no abandone la medicación y no presente un número excesivo de crisis de migraña”.

Y este medicamento, según el doctor son “los anticuerpos monoclonales frente al péptido regulador del gen de la calcitonina son tratamientos de mayor eficacia y con una tolerabilidad excelente”, explica. Estos tratamientos se administran mediante una sola inyección mensual, lo que facilita el cumplimiento terapéutico, “es posible que con los preventivos orales el paciente olvide tomas de medicación y los fármacos no sean tan eficaces. Si el tratamiento preventivo es eficaz, se reduce el número de días de migraña y su intensidad, permitiendo que el paciente controle adecuadamente el dolor y mejore su calidad de vida”, explica.





Dado que se trata de un medicamento mejor tolerado y más eficaz, Irimia invita a pacientes a no conformarse y que si “no se sienten bien con los resultados , retomen la visita con su especialista y no abandonen por su cuenta”. Y es que recuerda que, por suerte, “la mayoría de los tratamientos preventivos que se utilizan para la migraña tienen aprobación de uso en España y están financiados por la Sanidad Pública, tanto los preventivos orales como los anticuerpos monoclonales”. Además, se espera que en breve haya disponibles más, “está pendiente de aprobación un nuevo grupo de tratamientos para la prevención de migraña que se denominan gepantes, que han sido ya aprobados por las autoridades europeas”.

Se deberían facilitar consultas médicas con mayor rapidez para que se pueda modificar el tratamiento y los pacientes no abandonen por su cuenta

Para mejorar el abordaje de la migraña y evitar estar falta de adherencia, Pablo Irimia considera que también se debería “mejorar la información que tiene el paciente sobre el uso de fármacos preventivos, que se le explique al detalle cómo se deben tomar estos fármacos y sus principales efectos secundarios. Además, se deberían facilitar consultas médicas con mayor rapidez para que el médico responsable pueda modificar el tratamiento preventivo en el caso de que haya problemas de eficacia o tolerabilidad”.

Y es que, cuando el paciente toma el tratamiento preventivo siguiendo las recomendaciones médicas y durante el tiempo prescrito, “el número de crisis de migraña puede reducirse a la mitad y la intensidad de las crisis también se reduce. Por este motivo, es tan importante la adherencia y la persistencia a la medicación”, concluye.