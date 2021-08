“Es el momento para poner a la familia delante de la tele y aprender con los Juegos Paralímpicos”

“El deporte paralímpico en España es fortísimo, con organizaciones muy fuertes y atletas como la leyenda Teresa Perales, David Casinos o Susana Rodríguez, que dio un ejemplo estando en la primera línea ante el coronavirus como médico y al mismo tiempo entrenando. España tiene muchos ingredientes para poner en marcha una candidatura fantástica y si lo logran, me encantaría estar allí aunque no sería yo ya el presidente”, concluyó el presidente del CPI.

El dirigente del Movimiento Paralímpico recordó que celebrar la cita junto a los olímpicos podría provocar que los deportistas con discapacidad no fueran “visibles”. “La visibilidad es todavía muy importante para estas personas. 1 de cada 7 personas en este mundo tiene discapacidad, ¿dónde están?. La visibilidad es fundamental aún en este momento. En el futuro sería increíble tener los Juegos para todos, pero no es una realidad en este momento”, sentenció.

En este sentido, cree que todavía hay mucho por hacer en cuanto a dar a conocer el deporte con discapacidad y que no sería lo ideal ahora plantearse celebrar juntos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. “Estos Juegos son el único evento global en el que las personas con discapacidad están en el centro de todo y su discapacidad no es sólo respetada, sino valorada, y sus historias son contadas”, explicó.

