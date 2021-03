Es el momento para la Asamblea Constituyente Paralela

“Repetir lo mismo una y otra vez esperando obtener un resultado diferente es síndrome de locura”. Cada cinco años durante los últimos treinta, hemos venido haciendo exactamente lo mismo, y miren los resultados. Hoy, ante la falta de un liderazgo firme y comprometido, la sociedad en su conjunto debate la conveniencia o no de invocar un proceso constituyente que para los efectos de la República de Panamá resguarda el artículo 314 de la constitución vigente, y que denomina: “Asamblea Constituyente Paralela”, concepto este que algunos grupos consideran espurio e ilegítimo por aquello de la constituyente originaria; generando también, justificado o no, miedo e incertidumbre en ciertos sectores tradicionalistas de la sociedad, a los que aprovecho manifestar que si de miedos e incertidumbre se trata, debieran promover y defender un sistema distinto al actual, pues en una democracia el poder público sólo emana del pueblo (artículo dos constitucional), ese mismo que elige con acierto o desacierto a quienes otorga la responsabilidad de administrar la cosa pública. Sin embargo, otros (como yo), ante la evidente falta de alternativas, lo vemos como la única opción civilizada, y no traumática, para recuperar la institucionalidad del Estado y de paso enfrentar y retomar el espacio político asumido por la corrupción y sus acólitos.

