“Quiero a mi papá encantador que siempre me hace estar contento. Es el mejor amigo que tengo, nunca me hace estar triste. Juega a todos los deportes conmigo y le gusta hacer jet-ski. A los dos nos gusta escalar por los árboles y salir huyendo de las abejas. Inventamos un montón de cosas y jugamos al ajedrez como reyes. Nos gusta saltar por los charcos y después nos gusta acurrucarnos. Nos gusta montar en bici y hacer senderismo. Quiero a mi papá encantador que siempre me hace estar contento”.

