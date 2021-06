¿es el fin del telescopio espacial?

Por ahora, el equipo está trabajando para recopilar todos los datos disponibles para determinar el mejor camino a seguir para que la computadora vuelva a funcionar . En este momento, no hay un cronograma definitivo para volver a poner la computadora en línea . Sin embargo, el equipo tiene múltiples opciones disponibles y está trabajando para encontrar “la mejor solución para devolver el telescopio a las operaciones científicas lo antes posible “. Podemos decir que no está todo perdido.

You May Also Like