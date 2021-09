¿Es el fin del factor humano en las empresas? Los robots ya reemplazan a algunos trabajadores en puestos tradicionales

Muy pocas profesiones notarán la evolución de la transformación digital con el paso de los años, entre ellas no está la abogacía porque algunas empresas han reconocido que poseen máquinas con el fin de realizar las tareas que hacen sus empleados. Según informaba el diario CincoDías a través de un informe de The Law Society, el 15% de los grandes bufetes británicos ya han reemplazado a varios abogados por sistemas automatizados .

