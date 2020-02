“Es el fin de nuestra relación”

El piloto español no entiende que se atribuya el mérito de esa manera, y más estando cautelarmente suspendido por dopaje hasta que el Tribunal Disciplinario Internacional dicte sentencia, y considera que es una falta de respeto hacia todo el equipo Aprilia : “Es una gran falta de respeto para mis ingenieros, para mis mecánicos, para Bradley Smith (piloto de pruebas), y también para mí, porque no es cierto, y él lo sabe perfectamente “, aseveró.

La relación entre Aleix Espargaró y Andrea Iannone , compañeros en Aprilia, no atraviesa su mejor momento. De hecho, el piloto español asegura que ya no existe. Todo, por unas polémicas declaraciones del piloto italiano , suspendido actualmente por dopaje , en las que se atribuía el mérito del desarrollo de la nueva moto del equipo, la RS-GP.

