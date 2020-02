¿Es el fin de las hipotecas baratas? Consejos para que la subida del euríbor no te arruine comprar una vivienda

En estos casos, será imprescindible calcular detenidamente qué nos conviene más en términos económicos . Para ello, será preciso analizar el gasto que supondría pagar las primas de los productos que nos ofrecen con un diferencial menor en la hipoteca o aceptar un tipo de interés más elevado sin la necesidad de tener que pagar por seguros que no necesitamos. No obstante, conviene tener en cuenta que la ley sí obliga a todos los hipotecados a contratar, al menos, un seguro de responsabilidad civil, aunque podrán hacerlo fuera del banco.

Desde la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria en junio de 2019 se prohíbe expresamente la venta de este tipo de productos para aprobar una operación de crédito, además de limitar las comisiones de apertura o repercutir la mayoría de gastos de constitución del préstamo a la entidad y no al cliente. Sin embargo, aunque las entidades no puedan obligar al cliente a contratar estos productos, sí pueden ofrecerlos a cambio de rebajas en los tipos de interés del préstamo.

Esta situación está beneficiando a aquellas personas que quieren adquirir un inmueble, pero no cuentan con el dinero suficiente. No obstante, el desconocimiento y la presión por querer conseguir financiación lo antes posible puede llevarnos a cometer errores , por ejemplo, el de acabar contratando una hipoteca con demasiados productos vinculados o con unos intereses muy elevados.

