¿es eficaz? ¿Puede ser perjudicial para la salud?

Respecto a su uso para la desinfección, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) publicó un comunicado en el que advertía que “el dióxido de cloro es un buen bactericida y fungicida, pero no viricida” . Además, añadían, no está en el listado de productos viricidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad por lo que “no puede utilizarse como tal”. Puedes consultar la lista completa de productos autorizados en este enlace.

En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de advertencia ante la comercialización de productos “fraudulentos y nocivos” denominados como “solución mineral milagrosa” para la prevención y el tratamiento de la Covid-19. Se trata de productos de dióxido de cloro y la FDA ha advertido a los consumidores que no compren o ingieran este tipo de desinfectantes , ya que no existen evidencias científicas sobre su seguridad y pueden ocasionar problemas de salud.

