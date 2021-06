“Es duro un segundo año sin ir, las familias necesitan reencontrarse”

Doce meses después, la historia se repite. Los más de tres millones de ciudadanos magrebíes que antes de la pandemia acostumbraban a cruzar cada verano el Estrecho de Gibraltar para llegar al norte de África durante sus vacaciones han visto de nuevo frustradas sus ilusiones. Nada de volver a su país de origen, ningún reencuentro con la familia. Al menos, desde España. Por segundo año consecutivo, el Gobierno marroquí ha cancelado la Operación Paso del Estrecho (OPE), que no zarpará este 2021 desde Algeciras, el puerto con mayor afluencia de viajeros, ni de ningún otro enclave nacional.





La decisión de Marruecos de permitir solo la llegada a sus costas de barcos procedentes de Francia e Italia -por lo general, más caros que los españoles- ha acabado con los sueños de millones de magrebíes que cada año atraviesan en coche buena parte de Europa para embarcar en uno de los ferris que, desde la Península, los llevará hasta el norte de África. La alternativa son los vuelos hasta allí, pero tienen unos precios exorbitados y privan del vehículo a los viajeros una vez llegados a su destino.

Los motivos para adoptar estas medidas son de carácter sanitario y no está claro si las restricciones se mantendrán todo el verano o si podrán levantarse en agosto, tras la llamada Fiesta del Carnero, prevista a fines de julio.

Souleymane: “Las familias necesitan reencontrarse”

Estas limitaciones y la incertidumbre sobre su duración han llevado a muchos magrebíes a verse en junio sin un plan para la temporada estival. Es el caso de Soulaymane, un marroquí que reside en Bélgica con su familia y que tenía previsto cruzar en coche el continente para embarcar en Algeciras. “Después de un año sin poder volver, es muy duro tener que quedarnos un segundo. Mi madre prácticamente no conoce a nadie aquí y quiere ver a sus seres queridos. Las familias necesitan reencontrarse“, se lamenta.

A este dolor ante la imposibilidad de regresar se unen los motivos económicos para aumentar las dudas, pues Soulaymane gestiona negocios en Marruecos y tendría que volver. A pesar de todo, a estas alturas todavía no ha decidido qué hará este verano. La opción de partir en barco desde los puertos franceses de Sète o Marsella o desde el italiano de Génova no le convence, viajar en avión resulta demasiado caro para una familia de varias generaciones y la perspectiva de pasar las vacaciones en Bélgica se le antoja muy “difícil”. Por eso, no descarta pasar el estío en España, donde también tiene familiares.

Mohamed Alami: “Un segundo año sin ir es bárbaro, inhumano”

Quienes ya han decidido que no volverán este año son los miembros de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí, una ONG de cooperación y ayuda al desarrollo que promueve iniciativas sociales, culturales, económicas y humanitarias para mejorar la calidad de vida y aumentar la posibilidad de permanecer en sus regiones de origen a los ciudadanos, especialmente para las mujeres y los niños. Así lo explica su presidente, Mohamed Alami, que detalla que enviarán a una sola persona para que controle sobre el terreno la evolución de todos sus proyectos.

“Es un segundo año en el que millones de personas se quedarán sin ir, es bárbaro, inhumano. Nosotros tenemos allí un proyecto de escolarización, un programa de madres solteras, otro de higiene bucal… Para nuestra organización supone que no podemos hacer seguimiento. Además, cientos de compañeros acuden a visitar a sus niñas apadrinadas y no hacerlo es un gran dolor… Somos entre 700 y 800 personas y no vamos a poder bajar porque los precios se han disparado”, añade.

“No entiendo de quién es la culpa, porque nadie habla claro, pero quienes lo pagan son los millones de personas que cada año realizan este viaje y en esta ocasión se van a quedar sin hacerlo”, dice el director de la ONG en referencia a la crisis diplomática entre España y Marruecos, de la que considera que se ha hecho una “pésima gestión” y hacen falta dimisiones por ambas partes.

Miedo a quedarse atrapado

Precisamente la inestabilidad generada por la pandemia y la crisis diplomática entre España y Marruecos ha llevado a algunos de los habituales viajeros a dejar para más adelante la visita a su país de origen. En esa situación se encuentra Hakim, nombre ficticio de un joven que tenía intención de cruzar el Estrecho, al que “los últimos acontecimientos” han disuadido. “Que si cierran fronteras sin previo aviso, que si el conflicto político… Se me han ido las ganas poco a poco. Temo ir, que ocurra algo y me quede atrapado. Ahora mismo es una incertidumbre”, cuenta.





Se refiere a ciudadanos de ambas nacionalidades que, desde el inicio de la pandemia, se han quedado atrapados en Marruecos durante semanas -e incluso meses- sin poder regresar. “Es verdad que hay gente que quiere ir sí o sí, porque no aguanta un año más y le da igual lo que pase o deje de pasar… Pero, si lo piensas dos veces, más vale ser precavidos“, considera, a lo que se suma el necesario cambio de ruta y el elevado precio de los aviones.

De la misma opinión es Safae, que este verano permanecerá en España, ante el miedo a que se repita la “mala” experiencia del año pasado: se quedó atrapada tres meses en Marruecos al ir a enterrar a su padre sin poder volver. “Prefiero quedarme aquí hasta que todo esté más tranquilo. No creo que haya más problemas con la pandemia, pero con lo que está ocurriendo entre los dos países… De mi entorno, casi todos hemos pospuesto regresar“, relata.