‘Es doloroso ver a un hijo sufrir’, dice Alejandra Guzmán

Luego de que Frida Sofía contara la infancia que vivió a lado de su madre, Alejandra Guzmán salió a dar la cara para aclarar todo lo que su hija ha dicho en su contra. Además de abrir su corazón, la cantante desmintió que haya tenido una relación ni se acostaría con alguien que tuviera una relación con su hija y aceptó que necesitan ayuda.

Guzmán publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aseguró que la historia que tiene con Frida Sofía ya lleva mucho tiempo, por el enojo que siente por estar ausente a lo largo de su vida.

“Yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”, dijo Alejandra Guzmán.

La intérprete de “Eternamente Bella” dijo que, aunque ella quiere que Frida Sofía cumpla todos sus sueños, eso no significa que “sea su bote de basura”. Alejandra Guzmán reconoció sus errores y sabe que ha tenido que revisar sus defectos para ser mejor persona y mejor madre. Sin embargo, su hija no se lo permite, “ella me tiene bloqueada en el celular”, señaló.

Sobre la última vez que tuvo contacto con Frida Sofía, La Guzmán contó que le habló para su cumpleaños y lo único que recibió fueron insultos.

“Ella insiste en que tiene un video el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”, expresó.