“Es cruel que la alternativa sea matarles”

“Los cuidados paliativos están infradesarrollados en España. Lo que se recomienda son dos servicios por cada 100.000 habitantes y aquí no llegamos a la mitad (0,6). Hay pacientes con enfermedades avanzadas que están sufriendo. Lo que urge es promover los cuidados paliativos. Me parece especialmente cruel que la única alternativa sea matarles”, ha indicado Martínez-Sellés este viernes durante la apertura del 22 Congreso Católicos y Vida Pública.

