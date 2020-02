“Es como darle una raqueta de ping-pong a Federer para Roland Garros”

“A la Fórmula 1 le llamamos deporte, pero ¿realmente lo es? No lo tengo claro. Es un espectáculo, pero se supone que un deporte tiene que ser justo y la F1 no lo es “, asegura el galo en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

La Fórmula 1 es un deporte de ingenieros en el que compiten pilotos, decía un exjefe de escudería. La labor de los técnicos cada pretemporada en la creación de los nuevos monoplazas deja en un segundo plano el buen hacer de los corredores: por muy bueno que sea uno, si no cuenta con un buen coche, no optará a nada.

You May Also Like