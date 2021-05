¿Es cierto que los vacunados contra el covid-19 pueden transmitir el virus? | Noticias Univision Salud

Las directrices relajadas de los CDC sobre el uso de mascarillas pretenden tranquilizar a las personas vacunadas de que están a salvo de enfermedades graves. Y lo están. Pero el panorama es menos claro para los no vacunados que interactúan con ellos . Hasta que se consiga una inmunidad casi colectiva contra el covid-19 y se acumulen pruebas claras de que las personas vacunadas no propagan el virus, yo y muchos epidemiólogos creemos que es mejor evitar las situaciones en las que hay posibilidades de infectarse. La vacunación, junto con el uso continuado de mascarillas y el distanciamiento social, sigue siendo una forma eficaz de estar más seguro.

Estas pruebas son prometedoras. Pero sin más estudios, los científicos no pueden concluir todavía que las vacunas contra el covid-19 protejan realmente contra toda transmisión. Los estudios que intentan responder directamente a esta pregunta a través del rastreo de contactos acaban de empezar: los investigadores harán un seguimiento de las infecciones entre voluntarios vacunados y no vacunados y sus contactos cercanos.

Un estudio preimpreso que aún no ha sido revisado por pares sugiere que la vacuna Moderna mRNA covid-19 puede producir anticuerpos que combaten el coronavirus en el fluido oral y nasal. Dado que es ahí donde el SARS-CoV-2 hace su entrada, los anticuerpos en la boca y la nariz deberían bloquear la entrada del virus en el cuerpo, proporcionando efectivamente una “inmunidad esterilizante”. Esto también significaría que las personas vacunadas probablemente no propagarían el virus a través de las gotitas respiratorias .

En un estudio, los CDC analizaron semanalmente durante tres meses al personal sanitario voluntario y a otros trabajadores de primera línea en ocho lugares de EEUU para detectar infecciones de SARS-CoV-2, independientemente de los síntomas o del estado de vacunación. Los investigadores descubrieron que los participantes totalmente vacunados tenían 25 veces menos probabilidades de dar positivo en la prueba del covid-19 que los que no estaban vacunados . Resultados como éste implican que si las personas vacunadas están tan bien protegidas para no infectarse en absoluto, también es poco probable que propaguen el virus. Pero sin el rastreo de contactos para seguir la transmisión en una población más amplia, es imposible saber si esta suposición es cierta.

El covid-19 plantea un reto especial porque las personas con infecciones asintomáticas y presintomáticas pueden propagar la enfermedad , y la insuficiencia de los análisis y el rastreo de contactos hace que rara vez se detecten los que no presentan síntomas. Algunos científicos estiman que el número de infecciones asintomáticas por covid-19 en el conjunto de la población podría ser de 3 a 20 veces mayor que el número de casos confirmados . Las investigaciones sugieren que los casos no documentados de covid-19 en personas asintomáticas o con una enfermedad muy leve podrían ser responsables de hasta el 86% de todas las infecciones, aunque otros estudios contradicen las elevadas estimaciones.

Los desarrolladores de vacunas suelen esperar que, además de prevenir la enfermedad, sus vacunas logren una “inmunidad esterilizante”, en la que la vacunación bloquea el germen para que no pueda entrar en el cuerpo . Esta inmunidad esterilizante significa que la persona vacunada no contraerá el virus ni lo transmitirá. Sin embargo, para que una vacuna sea eficaz, no es necesario que impida que el germen infecte a la persona inmunizada.

Sin embargo, algunas personas no pueden vacunarse debido a condiciones subyacentes . Otras personas con sistemas inmunitarios debilitados, a causa del cáncer o de tratamientos médicos, pueden no estar totalmente protegidas por sus vacunas. Y todavía no hay vacunas autorizadas para los casi 50 millones de niños menores de 12 años en Estados Unidos.

