“Es casi imposible alcanzar el 70% de vacunados con segunda dosis a finales de verano”

A pesar de estar lejos de esta inmunidad de rebaño, el verano se podrá vivir con menos restricciones. El pesimismo de las estimaciones se debe a que no hay muchas vacunas y no a una falta de capacidad para vacunar. “En verano vamos a poder reducir un poco las restricciones y poder tener un verano más normal, con más turismo y demás”. Esta “cierta normalidad” será posible aunque no se llegue al 70 por ciento. “Es probable que ocurra porque, e incluso con un 30% de la población vacunada, se reducirá la transmisión”, añade.

