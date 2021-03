‘Es ajuste, no descuento’; ‘si se aplica, quiebro’

¿Qué pasará con su escuela si el gobierno lo obliga a dar descuentos obligatorios a los alumnos?

Probablemente quebraría. Mi capacidad económica no me lo permitiría. Yo tengo 225 alumnos, y cobro entre $85 y $110. Ya dimos el 10% de descuento y nos tocaría por ley dar el 20%. No lo logro.

El proyecto de ley no contempla estar al día para recibir el descuento. ¿Qué tantos padres morosos tiene usted?

Como 30%. Imponernos un descuento cuando de por sí estamos ahorcados, nos va a acabar. Nos van a obligar a cerrar. Los colegios hemos sido solidarios. No era obligación hacer descuentos e igual no conozco a nadie que no los haya hecho.

Los padres dicen que necesitaban reglas claras, y que el ajuste es justo porque las escuelas no están dándoles lo contratado. ¿Tienen un punto?

No. No había otra manera de dar clases, no podíamos elegir seguir presencial. Y las escuelas de bajo costo no estábamos preparadas. Aún así, nos pusimos a tono y lo hicimos. Las privadas, porque las públicas ni siquiera empezaron virtual.

¿Cuánto ahorran las escuelas privadas, con las clases virtuales?

Los costos subieron, porque no usamos luz, pero a los aires había que seguirles dando mantenimiento. Igual que al equipo y la infraestructura. Además, la plataforma nos costó varios miles de dólares.

¿Cuánto se le va en pago a docentes?

El 75% del presupuesto. Y eso no baja con la virtualidad. Estas son empresas, como todas, con inversiones, hipotecas, equipos, plataformas, capacitaciones, alquileres que no se suspenden, etc.

Los padres alegan que la medida es válida por ser temporal. Su respuesta.

El estado de emergencia puede demorar años y puede decretarse en cualquier otro momento, así que no es temporal.

Alegan que las escuelas deberían publicar sus números. ¿Coincide?

No, estas son empresas privadas. Dudo que cualquier empresa haga eso.

Los padres dicen que hay escuelas que no bajaron nada. ¿No tienen razón?

Cada uno lo decidió de acuerdo a sus finanzas. Hay escuelas que perdieron más del 50% de sus alumnos. ¿Cómo hacen?

¿En qué tienen razón los padres?

Se entiende que busquen su interés, pero los colegios bajaron sus ingresos y no tienen cómo ofrecer lo que ellos piden.

Los descuentos van del 10% al 25%. Esos números, ¿de dónde salen?

No hay estudios técnicos. Esto es una ocurrencia antojadiza.

Hay más de 750 escuelas particulares. ¿Cuáles son los peligros de esta ley?

Más de 16 escuelas han cerrado ya. Esa ley quebraría a muchas más. Y abre la puerta para que mañana el Estado diga que los hospitales no pueden cobrar más de tanto, o que el súper debe ajustarse a lo que el cliente pueda pagar.

Y, ¿por qué es grave hacer el descuento retroactivo al 1 de enero?

Compromete nuestra liquidez. Ya hay contrataciones de plataforma, personal… ya está el presupuesto andando. Además, la ley dice que no podríamos destituir a nadie y, por otro lado, nos obliga a restituir a los que sacamos. Eso va contra el Código de Trabajo. Nos obligan a tener menos ingresos y a no poder ahorrar.

Al Estado le cuesta casi $3 mil al año cada alumno. El 75% de las escuelas, entre esas la suya, cobra menos que eso. ¿Por qué al alumno de la pública lo subsidia el Estado y al de la privada no?

No sé. Pero tendrían el mismo derecho.

Las escuelas rebajaron y los padres se sacrificaron. ¿Qué sacrificio hizo el Estado durante la pandemia?

Pedimos un auxilio de $80 millones para los alumnos del sector particular, para aliviar a los padres con sus cuotas atrasadas. Eso era solo $60 por alumno. Dieron 2 millones y a solo el 30% de las escuelas.

¿Quiénes velan por los derechos de las escuelas, si Acodeco ya dijo que este proyecto de ley se hizo porque las escuelas no se autorregularon?

Nadie. Estamos solos. Una escuela no tiene cómo obligar a un padre a pagar: la ley nos exige seguir dándoles el servicio aun cuando no hayan pagado por años.

Cuando el Meduca aumenta el salario de los docentes, las escuelas privadas también están obligadas a hacerlo…

Así es. Pero cuando necesitamos recaudar para cubrir esos costos, debemos conseguir consenso con los padres.

¿Meduca ve en las escuelas competencia o apoyo al servicio que muchas veces ellos no pueden dar?

No nos da el apoyo. Si nosotros quebramos, ellos colapsan.

¿Les consultaron este proyecto de ley? ¿O desde que empezó les advirtieron de que ese proyecto iba porque iba?

Ninguna de las observaciones las tomaron en cuenta. Ninguna.

Los padres alegan que los niños merecen una oportunidad, más allá del motivo económico. Su respuesta.

La merecen, pero las escuelas tienen que cubrir sus costos. Además, hay muchas oportunidades. Lo que no puede ser es que si no podemos pagar, obliguemos a dar un descuento. Si siempre hacías el súper en un lugar y ahora no te alcanza, pues compra en otro súper…

Perfil: Director y copropietario de la Academia Bilingüe Shekinah, La Chorrera.





