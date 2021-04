“Es acojonante, te lo digo en serio”

“Gerard Pique fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico una vez finalizado el encuentro y dentro del túnel de vestuarios”, indicó el árbitro en el acta. No obstante, esta sanción ha generado polémica por un tecnicismo, ya que según el excolegiado Iturralde González, “ no tiene la facultad para hacerlo según el reglamento “, teniendo que ponerlo en el apartado de ‘Incidencias’.

Las cámaras de Gol captaron la conversación entre Piqué y Gil Manzano, en la que el defensa barcelonista le pregunta al extremeño por el descuento. “ Cómo puede ser, si has estado cuatro minutos en la banda y ha habido cambios… “, comienza cuestionando Piqué. “ Entre que estabas aquí y ahí, que has estado un minuto más, cuatro minutos” , insistía el central.

Recordamos que este no estuvo exento de polémica, sobre todo en los minutos finales, con un penalti no señalado de Mendy sobre Braithwaite que podría haber supuesto la igualada. Además, la decisión del árbitro de añadir “solo” cuatro minutos cuando el partido estuvo parado por unos problemas técnicos terminó de hacer explotar a la afición azulgrana.

