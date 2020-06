“Es absurdo, creen que el virus no puede venir del familiar”

Con todo, Macip concluye que “no se ha explicado bien que este momento es muy frágil y que si se están relajando las medidas de control es por motivos económicos , por que si no no se abrirían las fronteras, vamos a correr riesgos para intentar salvar la economía , que depende en gran medida del turismo, y por tanto hay que ser conscientes de que hay riesgos, de que vamos a aumentar las situaciones de peligro y hay que ser más conscientes que nunca”, avisa.

El experto señala asimismo la idea “irracional” pero presente en el ser humano de que “lo familiar está preservado del virus”. Ubieto advierte de la relajación de las medidas de distancia social y mascarilla entre familiares y amigos . “El “ pensamiento inconsciente es que el virus no podría venir de un familiar y eso es absurdo, pero es que el humano no es racional”.

