Erupciones, náuseas… los efectos adversos que han presentado algunos pacientes con la vacuna de Pfizer

La seguridad de la vacuna de Pfizer fue examinada en un ensayo clínico con 40.000 voluntarios, demostrando una efectividad del 95%. El hecho de que ningún voluntario presentara este tipo de reacciones en ninguna fase de los estudios puede deberse a que para la investigación no se convocaron a personas con este tipo de alergias importantes, por lo que no fue posible identificar los efectos adversos en pacientes con estos cuadros.

