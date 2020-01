Erupciona el volcán La Cumbre ubicado en las Galápagos de Ecuador

Si bien Fernandina no está habitada por humanos, “su valor ecológico es muy alto pues sus ecosistemas albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes no voladores, pingüinos”, señaló el PNG, a cargo del cuidado de esta reserva natural a 1,000 kilómetros de la costa de Ecuador.

