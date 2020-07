ERTES, alquiler, trabajo en casa de los autónomos… ¿cómo afectará el Covid a la declaración de la renta de 2020?

Sin embargo, dicho importe deberá computarse considerando la pertinente rebaja o dispensa acordada, sin que por la cuantía que no se perciba, al no resultar exigible, pueda constituirse una provisión fiscalmente deducible por el deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores , ni deba tener la consideración de liberalidad susceptible de imposición (aunque tampoco se verá afectada la deducción de los gastos que se hallen directamente correlacionados con los ingresos del alquiler y puedan probase suficientemente, ya sea porque se han ocasionado en el ejercicio de la actividad o porque han resultado necesarios para su obtención).

No obstante, si para la prestación del arrendamiento contaran con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, las rentas percibidas del alquiler no tendrán la consideración de rendimientos del capital inmobiliario , sino de actividades económicas, por lo que en principio deberán tributar por las relativas al alquiler prestado durante el año con independencia de su cobro.

