Errores y aprendizajes de la pandemia

Antes de concluir el 2020, dos vacunas (Pfizer y Moderna) fueron autorizadas por la FDA para uso de emergencia. Este extraordinario logro, a menos de 1 año de la identificación del microbio etiológico, ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la ciencia médica. La rapidez no obedece a ningún atajo en materia de seguridad. Primeramente, el desarrollo de estas vacunas no partió de cero, ya había un importante terreno ganado cuando las epidemias de SARS-1 y MERS emergieron; las mismas tecnologías han sido utilizadas para el SARS-2, solo hubo que reemplazar un genoma viral por otro en la plataforma. En segundo lugar, muchas empresas manufactureras han recibido sustanciales subsidios económicos por parte de países industrializados, alianzas científicas y fundaciones filantrópicas para financiar sus fases de investigación sin riesgo de perder dinero invertido. Finalmente, las fases 3 completaron sus análisis preliminares con mayor prontitud debido a la enorme afluencia de voluntarios que, de manera altruista, participó en los ensayos y a la gran cantidad de infecciones que ocurrió en los lugares de estos estudios, lo que permitió tener suficientes datos comparativos entre vacunados y controles (placebos) para alcanzar la necesaria fortaleza estadística que pudiera inferir el grado de protección. A la fecha, 10 vacunas ya han publicitado sus aceptables resultados de eficacia y perfiles de seguridad.

El SARS-CoV-2 fue identificado a finales de diciembre 2019 en la ciudad de Wuhan y su genoma compartido públicamente en enero 2020. La enfermedad, inicialmente considerada como neumonía, fue posteriormente mejor caracterizada y denominada COVID-19 por su distintivo compromiso pulmonar y sistémico. Durante los primeros dos meses del año pasado, la comunidad científica mundial pensó que el virus se iba a controlar, tal y como había ocurrido años atrás con los coronavirus causantes de SARS-CoV-1 y MERS, pronosticando que no sería un problema de salud colectiva mundial. La comprobación de la transmisión autóctona en Europa, Estados Unidos y Canadá, no vinculada directamente con viajeros de países asiáticos, aunada a la aparición de infectados en América Latina a fines de febrero (Brasil y Ecuador), provocó que la OMS declarara oficialmente la pandemia el 11 de marzo del 2020.

