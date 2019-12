Errores habituales al alimentar a nuestros perros y gatos

Los snacks son un premio que siempre es bien recibido. Sin embargo, no es conveniente abusar de ellas , ya que no contienen los suficientes nutrientes para suplir las necesidades de nuestro perro o gato. Además, nuestras mascotas pueden terminar rechazando el alimento habitual.

En todo momento, es conveniente medir bien las raciones y no superar los límites calóricos. Si no sabemos cómo hacer esto, la APOP pone a nuestra disposición unas tablas en las que podremos ver las necesidades calóricas de nuestros perros y gatos.

El médico veterinario experto en nutrición canina, Carlos Alberto Gutiérrez, aconseja incluir pollo y ternera porque es proteína de gran calidad. Asimismo, el pescado también es muy beneficioso, y el arroz. No nos podemos olvidar de las verduras. Sin embargo, Gutiérrez recomienda que para los perros estas se mezclen con el pollo, por ejemplo, ya que solas puede que no se las coman.

Es común que tanto los perros como los gatos pidan comida. En algunas ocasiones, puede que les hayamos dado un trozo de pan, de queso o de chocolate. No obstante, esto es algo que se debe evitar desde un principio para que no se convierta en un hábito.

