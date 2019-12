Errores en nuevo sistema afectan a contribuyentes

El pago de impuestos por internet no ha sufrido variación alguna: se sigue haciendo a través de los bancos autorizados, no del e-Tax 2.0.

Con el nuevo sistema los usuarios no tienen que descargar formularios ni programas. Todos los trámites se hacen en línea, aunque el funcionamiento de la plataforma no es óptimo con todos los navegadores.

Además, el nuevo sistema solo permite la presentación de la declaración de la renta de manera digital a través de internet, ya no se puede hacer de manera física, haciendo más difícil la gestión para los pequeños empresarios que no tienen acceso a la tecnología, ya sea en la ciudad o en el interior. “La DGI va a tener que considerar una opción de contingencia. ¿Qué pasa si un pueblo del país se queda sin internet tres o cuatro días en las fechas finales?”, planteó Bustamante.

