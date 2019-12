Error del sistema | La Prensa Panamá

En el fascinante y divertido mundo tributario en Panamá, alguna vez hemos escuchado la frase “error del sistema E-tax”. Créanme que no es nada simpático que le indiquen que su estado de cuenta corriente en relación a tal tributo tiene un error en el sistema y que ello necesita ser revisado. En ese momento, tome un bocado de paciencia en porción no dietética, pero de seguro con el asesoramiento profesional, seguimiento adecuado y la siempre disposición de los buenos funcionarios públicos, que sí existen, se llegará a una solución.

