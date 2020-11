Error de AstraZeneca opaca resultados de vacuna para Covid | Actualidad

“Se toman dos estudios en los que se utilizaron distintas dosis y se presenta un compuesto (con resultados entremezclados) que no representa a ninguna de las dosis”, dijo sobre la cifra. “Creo que a muchas personas no les agradó ese proceder”.

Un comunicado en el que se describe el error se dio a conocer días después de que la compañía y la universidad señalaron que las dosis eran “altamente efectivas” y no mencionaron el motivo por el que algunos de los participantes del ensayo clínico no recibieron la cantidad esperada de vacuna en la primera de las dos inyecciones.

