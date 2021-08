Errol Spence Jr. se lesionó y no peleará contra Pacquiao, Ugás lo reemplaza

“Es un honor enfrentarme a un múltiple campeón mundial como es Manny Pacquiao , y me siento más que listo para encarar este reto”, expresó Ugás . “Siento mucho respeto por Pacquiao , pero voy a ganar esta pelea. He trabajado duro en el campamento con Ismael Salas y sé que llegaremos con una gran estrategia para combatir lo que traiga al ring Manny . Le deseo a Errol Spence una pronta recuperación y quiero decirles a los fanáticos que estaré en mi mejor forma para esta pelea”, destacó el cubano.

“Estoy muy decepcionado de que no podré pelear con Manny Pacquiao el 21 de agosto”, dijo Spence a través de un comunicado. “Estaba emocionado por la pelea y por el evento. Desafortunadamente, los doctores encontraron un desgarre en mi ojo izquierdo y dijeron que necesito operarme cuando antes , y que no hay forma de que yo pelee con mi ojo en esa condición. Ofrezco disculpas a todos. Estaré de vuelta pronto. Nos hemos recuperado de cosas peores”, puntualizó.

