Errata: glosa del 16 de diciembre de 2022

En la columna Tal Cual , publicada en la edición del viernes 16 de diciembre de 2022, se informó que el abogado Eloy Alfaro aclaró que “ni él ni su hijo [el ministro de Comercio, Federico Alfaro] que ya no labora en uno de los bufetes que asesora a la empresa minera, tienen relación alguna con dicha empresa”. La información correcta es que Eloy Alfaro Boyd es quien laboró para la firma de abogados relacionada a la minera y no el ministro Federico Alfaro Boyd.

