Ernie Mares sueña en llegar a la Selección Nacional y graduarse de la Universidad

“Siempre hay que crear una oportunidad en las cosas que pasan, esto me ha servido para retornar hacer cosas que no hacía”, concluyó.

“Plaza Amador me abrió las puertas y fue el club donde me di a conocer, tras esa derrota en las semifinales, salgó del club para llegar a CAI”, mencionó el jugador.

“Nací en el Chorrillo, desde pequeño empecé a jugar en categorías menores con el antiguo equipo Atlético Chorrillo, con respecto a mis estudios, es difícil más no imposible y el que quiere puede me lo han dicho mis padres desde niño”, expresó el volante.

