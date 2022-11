Erika Mouynes habla tras su destitución: ‘A la gente se le olvida que los cargos políticos son pasajeros’

Sobre la relación con China y las visitas oficiales que realizó cuando estuvo en el cargo, la excanciller sostiene que la mejor manera de hacer diplomacia es la transparencia. “Panamá no tiene que pedirle permiso a nadie, tiene que tener su agenda y llevarla de manera transparente. Fui la primera canciller de Latinoamérica que visitó al canciller chino en los años de pandemia. No me aparecí de la nada en China, mi visita se anunció, creo que es es producto de una gestión autentica”.

You May Also Like