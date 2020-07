Erika Ender escondió su nombre cuando empezó su carrera como compositora

Ella pensó sobre sus temas: “¿Y si la canta un amigo mío y no le pongo el nombre de mujer? Eso hice y para otro proyecto, firmadas por E. Ender en lugar de Erika Ender, la canción entraba”, siguió. Se dio cuenta de que era falta de visión, porque no estaban acostumbrados a que una mujer le escribiera canciones a un hombre.

Contó que cuando llegó a Miami era una jovencita de 22 años con un sueño enorme. Creía que iba a comerse el mundo y se dio varios golpes contra todas las paredes, porque la cosa no era tan fácil. “Yo era una niña que tenía que madurar muchas cosas para las “grandes ligas” a las que me estaba metiendo”, dijo.

Hoy Erika Ender puede decir que empodera a muchas mujeres en todo el mundo, incluso a las de su país. Con una hermosa foto en redes explicó que pasó por mucho al principio de su carrera, hasta tuvo que esconder su nombre para que no supieran que era una mujer la que estaba detrás de las composiciones. “Muy buenas tus canciones, pero suenan muy femeninas”… Esa era la frase que me decían cuando al principio de mi carrera, como compositora, enviaba los demos de las canciones que escribía, cantadas por mí”, explicó.

You May Also Like