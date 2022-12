“Creo que puede ser porque no transmites seguridad y eso se contagia al equipo. Todo el mundo comete errores, dime una persona que no los haga. ¿Por qué tú no puedes cometer uno? Creo que el problema es que tienes miedo y eso al final solo hace las cosas peores”, le explica Modric a su joven compañero, al que luego elogia. “Eres un gran portero. Lo sabes, ¿verdad?”.

You May Also Like