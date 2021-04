“Eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres, todo se queda en el campo”

No eres ningún “negro de mierda”, pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto q eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero… https://t.co/Iwd24e7tkf

