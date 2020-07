“Eres positivo, te vamos a quemar la casa”

Unos días más tarde otro vecino le pidió que saliese a verle a la calle. El enfermero decidió salir a enfrentarse a la situación, pero todo derivó en insultos y una pelea en la que acabó inconsciente. “Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, cuenta. Mientras estuvo en el hospital, denuncia que la familia que le agredió quemó su casa , que tenía partes aún por construir, y le robó su coche, el cual fue recuperado por la Policía unas horas después.

