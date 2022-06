‘Eres mi héroe’, dice el actor Ben Stiller al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski

“Es muy importante para nosotros que la gente no olvide. No es interesante hablar de la guerra cada día, pero para nosotros es muy importante”, afirmó.

“Me parece que es difícil entender lo que está ocurriendo si no has estado aquí”, le dijo a Zelenski.

“Lo que has hecho, la forma en la que has congregado a tu país, al mundo, es realmente inspiradora”, dijo el cómico estadounidense de 56 años en referencia a los numerosos discursos de Zelenski para subir los ánimos de su población y pedir respaldo al resto del mundo frente a la invasión rusa.

