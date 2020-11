“Eres buenísimo en el FIFA”

El carácter retraído de Dembélé no le ha hecho ganarse muchos fans fuera del campo, y dentro los que tiene están contados con los dedos de una mano. En los medios barcelonistas, como Sport, ya apuntan a que la nueva directiva del club tendrá como uno de sus primeros objetivos plantearse qué hacer con él , si bien la lesión de Ansu Fati le puede hacer ganar un protagonismo obligado que no esperaban antes.

Ousmane Dembélé no aterrizó con buen pie en el Barcelona . Pese a ser el fichaje más caro de la historia del club , no ha cumplido ni mucho menos las expectativas y entre lesiones y actuaciones olvidables, se ha convertido en el foco de las iras de la afición culé. De las iras y de las bromas.

