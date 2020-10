Erdogan pide boicotear los productos franceses y compara la “islamofobia de occidente” con el antisemitismo

Asimismo, ha asegurado que “todos los días, los lugares de trabajo y las escuelas de musulmanes sufren ataques racistas y fascistas. No hay día que no tengamos noticia de un templo musulmán atacado”. Y ha recriminado a la canciller alemana, Angela Merkel, el registro de una mezquita en Berlín “con cien policías, a la hora de la oración matutina”, tildándolo, a su vez, de vulneración de la libertad religiosa.

A pesar de que no consta ningún boicot contra productos turcos en Francia, durante un discurso transmitido en directo en la cadena NTV, Erdogan se ha atrevido a decir que “ya que allí han pedido no comprar bienes turcos, yo hago un llamamiento a mi pueblo: no compréis bienes franceses”. Mientras criticaba la difusión de caricaturas de Mahoma en el país europeo, tras el asesinato del profesor Samuel Paty , que había mostrado esos mismos dibujos en una clase sobre libertad de expresión.

