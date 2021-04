equipos, jugadores e instituciones, enfrentados

“El FC Bayern no ha participado en la planificación de una Superliga . No creo que la Superliga vaya a solucionar los problemas económicos de los clubes europeos derivados por el coronavirus”, puso el conjunto bávaro en un comunicado. “Estamos convencidos de que el actual modelo del fútbol garantiza una base seria. El Bayern acoge con satisfacción las reformas de la Champions”, añadió el equipo muniqués, posicionándose, al menos de momento, del lado de la UEFA.

Tres equipos españoles se unen al proyecto. El Real Madrid , con Florentino Pérez como gran impulsor de una idea en la que lleva años trabajando y de la que será el primer presidente, fue el primero en anunciarlo anoche. Barcelona y Atlético de Madrid confirmaron su adhesión como miembros fundadores. Junto a ellos estarán seis ingleses , quizás como forma de convencer a los clubes que eran más reacios a la creación de una Superliga . Son los dos equipos de Manchester (United y City), Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. El denominado Big Six. La polémica está servida, pues los Spurs (que este lunes echaron a Mourinho) no ganan una liga inglesa desde 1961, mientras que los gunners están en la mitad de la tabla de la Premier League . Ambos no han ganado además nunca la Copa de Europa.

