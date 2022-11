Equipo para el túnel de la línea 3 llegaría a Panamá en 2023

La construcción del tramo elevado de la línea 3, obra que beneficiaría a unos 500 mil habitantes de Panamá Oeste, avanza al margen de los estudios que realiza el Metro de Panamá para el túnel, que atravesará el cauce del Canal de Panamá, a 65 metros de profundidad.

Mientras se define el diseño final del túnel que tendrá 13 metros de diámetro, el Metro de Panamá y el contratista coreano ya seleccionaron la maquinaria para la ejecución del tramo soterrado, equipo que debe llegar al país en el segundo semestre de 2023.

Los estudios geotécnicos que se realizan para conocer la estructura del suelo por donde se construirá el segmento soterrado, con una extensión de 6 kilómetros, cuentan con un avance del 96%, confirmó el Metro de Panamá.

El diseño y los estudios relacionados habían sido adjudicados al Consorcio Túnel de las Américas, integrado por las empresas Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa) y Louis Berger LAC por $9.8 millones, pero el contratista no presentó la póliza de responsabilidad profesional y el contrato no se materializó.

Este retraso llevó al Metro a indexar estos trabajos al proyecto original que ejecuta el consorcio coreano HPH Joint Venture integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, y Posco Engineering Construction, responsable de construir el tramo elevado.

Voceros del Metro informaron que desde septiembre pasado HPH Joint Venture ha hecho “varias entregas del diseño básico del túnel”, avance que es revisado por técnicos del Metro y del consorcio PMTS L3, responsable de la gerencia del proyecto o ‘project manager’.

“Se tiene previsto recibir el diseño detallado del túnel a mediados del primer semestre del próximo año. Todavía están en definición varios elementos del tramo soterrado, por lo que no se cuenta con un monto total del costo de este segmento”, informan desde la empresa de transporte masivo.

El diseño y construcción del túnel que utilizará la línea 3 del Metro de Panamá para cruzar el cauce del Canal de Panamá podría alcanzar los $426 millones, mucho más del cálculo preliminar de $360 millones realizado por la empresa ferroviaria.

Se prevé que los trabajos ‘pesados’ relacionados con el túnel se ejecuten dentro del plazo de 54 meses (unos cuatro años y medio o en agosto de 2025) que tiene el grupo coreano para construir el tramo elevado. Los trabajos se iniciaron el 22 de febrero de 2021. Se estima que la construcción del tramo elevado de la línea 3, que tiene un avance del 25.7%, se concluya primero y unos 24 meses después la construcción del túnel. La construcción de la línea 3 del Metro se presupuestó en $2 mil 844 millones, monto que se incrementará cuando se defina el costo final del túnel.

El concepto original contemplaba que el monorriel que conectará el sector de Albrook con la Ciudad del Futuro en Panamá Oeste, utilizaría los carriles centrales del cuarto puente para cruzar el cauce del Canal de Panamá, pero la administración del presidente Laurentino Cortizo puso en pausa la construcción del puente al asegurar que no contaba con un esquema de financiamiento viable.

Extensión de contrato

En 2016 la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) entregó al Metro de Panamá la información de las empresas Nippon Koei Co, Ltd Tonichi Engineering Consultant, Inc y Nippon Koei Latin America- Caribbean Co., Ltd. agrupadas en el consorcio PMTS L3 que serían las responsables de la gerencia del proyecto de la Línea 3.

Ahora, JICA informó al Metro que la cooperación técnica no reembolsable que cubría los servicios de PMTS L3, no incluirá la extensión del contrato para revisar los aspectos técnicos del tramo soterrado, ya que inicialmente el proyecto pasaría por el cuarto puente.

En Panamá Compra el Metro publicó los detalles de la extensión del contrato de PMTS L3 por un monto de $13.7 millones. Aunque JICA señaló que este monto debe ser cubierto por el Metro, también planteó la posibilidad de que el contrato sea financiado con el préstamo de $2 mil 300 millones que la agencia japonesa aprobó para la construcción de la línea 3.

“Se trata de un contrato para ampliar el alcance, las especialidades y los recursos de la Gerencia de Proyecto actual, para cubrir la revisión de diseños, inspección de obras, verificar el suministro y las pruebas de equipos y sistemas, y realizar las funciones de monitoreo y control de todas las actividades relacionadas con el tramo soterrado, el cual forma parte del proyecto de la Línea 3 y requiere compatibilidad total”, detallaron voceros del Metro.





Source link