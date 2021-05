Equipo panameño de pesas regresa cargado de medallas y trofeos

“Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no así con el recibimiento. No fue nada fácil escuchar a una persona expresarse de esa manera, sobre unos atletas que vienen cargados de medallas y de representar a Panamá, motivados e ilusionados por su forma de hacer patria”, destacó.

“Todo eso está bien, hay que seguir las órdenes de salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus, lo que me indigna es la forma. Me dijeron que si mis muchachos no podían pagar irían preso”, detalló el presidente de la Federación Panameña de Pesas, Henry Phillips, que también regresaba con el equipo.

