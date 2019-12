Episodio de dolor | La Prensa Panamá

En el primer minuto de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, hace 30 años, empieza la invasión y ocupación de Estados Unidos a Panamá. El sismógrafo de la Universidad de Panamá, localizado en La Colina, registra en los próximos 60 minutos más de 600 movimientos telúricos.

No es juego. Aunque congéneres idealizan la invasión y la atesoran, como fórmula para megacrisis como la venezolana. Muertos gringos fueron 23. De panameños aún no se sabe. Cifras hay para todos los gustos y colores, en el imaginario: 300, 500, 1000, 4000… Aún no se decreta ni legisla que sea oficial día de duelo. Aunque tan aberración, lo sigue siendo…y por mucho tiempo.

El general estadounidense Marc Cisneros, encargado de la operación, revela que los cañonazos se inauguran una hora antes en un puesto militar panameño en la comunidad de Veracruz.

Con los bombazos sobre el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, quienes pudieron sobrevivir huían despavoridos por la Avenida de los Mártires hacia Calidonia. Un fotógrafo compañero en la Associated Press registraba ese tropel. El coronel, estadounidense, que trataba de organizar lo poco organizable, le espetó: “Tú no puedes tomar fotos aquí”. El fotógrafo le mostró su identificación de periodista de un consorcio estadounidense. Le cambió la oferta: “Te dejo tomar fotos si me dices dónde está Noriega”. Fotógrafo: ¿Y entonces a qué vienen los 26 mil soldados de la invasión?”.

De esa cantidad, 13,000 ocupaban las 8 bases miitares que Estados Unidos controlaba a orillas de la franja del Canal, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

La invasión fue precedida desde seis meses por escaramuzas para defenestrar el régimen perrediano-militar del decenio de 1980 y el establecimiento de un nuevo gobierno, encabezado por Endara.

Carlos Fuentes, mexicano de la región más transparente y nacido en esta ciudad, reclamó entonces a Estados Unidos por invadir a un país con entonces menos de 2 millones de habitantes. Crecimos el doble en 30 años, caramba.

El asesinato del exguerrillero y médico Hugo Spadafora, en 1985, atribuido a Noriega y soldados y oficiales de las Fuerzas de Defensa cantó el final de la dictadura. Como reportero, tuve la oportunidad de seguir de cerca esos acontecimientos desde la entrevista bombástica que ofreció el 6 de junio de 1987 el coronel Díaz Herrera, quien se enemistó con Noriega y propaló fechorías de todo tipo.

Entre 1987 y 90, laboré para el diario El País, de España, y un periodo para Acan-Efe, y otro para la Associated Press.

A raíz de las revelaciones del coronel Díaz Herrera, nació la Cruzada Civilista, entidad de masas nacida en la Cámara de Comercio y que se enfrentó a las huestes policiales y actuó en sintonía con la alianza de la oposición partidista, liderada por una facción liberal y el pedecé.

El 31 de agosto sucedieron dos hechos cruciales. No llegaron a un acuerdo los bandos en disputa (militares-perredé y alianza opositora) y se posesionó en Clayton, sede del Comando Sur, el general Thurman, eje de la futura invasión.

Concluida la reunión, le pregunté a Endara, que, como ganador de las elecciones de mayo, que el régimen anuló, estaría dispuesto a tomar posesión en una base militar norteamericana. De buen talante y con firmeza, respondió a mi inquietud de entrevistador; “Yo no me prestaría para una payasada así”.

El autor es periodista, filólogo, profesor