Epidemiólogos piden prohibir las cachimbas por la alta transmisión del coronavirus

Galán recordó que el virus “quiere sobrevivir y la cantidad de españoles susceptibles de ser contagiados supera el 90%, con lo cual tiene mucha posibilidad de volver a introducirse comunitariamente “. “Si eso ocurre, volveremos a retroceder de fases, porque no hay otra forma de controlarlo”, defendió, para puntualizar que el mundo “ha avanzado mucho, pero no ha ganado la batalla final” contra este nuevo coronavirus.

