Epa y la USMA se unen en proyecto de voluntariado corporativo ‘online’

“Participar en ‘Aprendamos Juntos’ me permite tener la oportunidad de despertar habilidades personales que están ayudando a mejorar las destrezas en lectura comprensiva, e impulsar el aprendizaje de nuestros niños, siempre de una manera cercana y amigable. Me siento super orgullosa de formar parte de este voluntariado, y sé que dejaremos huellas siendo el ejemplo para que otras empresas se unan a este proyecto.” destacó Iliana Villamil, voluntaria de Epa.

You May Also Like